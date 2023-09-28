Carlo Ancelottı'nin yerine iki aday hazır!

Real Madrid'in başında başarılı bir performans gösteren Carlo Ancelotti, önümüzdeki sezon takımın başında olmayacak.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, İtalyan teknik adamın haziran ayında sonlanacak mukavelesini yenilemeyecek.

Brezilya Futbol Fedarasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, daha önce yaptığı açıklamada İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Futbol Takımı'nı çalıştıracağını açıklamıştı.

ANCELOTTI'NİN YERİNE 2 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYOR

Real Madrid yönetiminin, tecrübeli teknik adamın yerine iki ismi markajına aldığı belirtildi.

Bunlardan ilki Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük yapan ve başarılı olan Xavi Alonso. Bir diğer aday ise Brighton'da önemli işlere imza atan oynatttı oyun ile takdir toplayan Roberto de Zerbi.

Real Madrid yönetiminin son toplantıyı yapıp iki isim arasında bir neticeye varacağı belirtildi.

CARLO ANCELOTTI'NİN İSTATİSTİKLERİ

Temmuz 2021'de İspanyol devinin başına geçen 64 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 125 maçta 87 galibiyet, 16 beraberlik ve 22 mağlubiyet aldı. İtalyan teknik adam daha önce Everton, Bayern Münih, Napoli, PSG, Chelsea, Milan, Juventus gibi büyük kulüplerde görev yaptı.