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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag farka gitti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki rakibi Kopenhag Danimarka kupasında Lyseng ile karşı karşıya geldi. Kopenhag rakibini ezici bir skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:57
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Kopenhag farka gitti

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A gurundaki rakibi Kopenhag, Danimarka kupasında Lyseng ile karşı karşıya geldi. Kopenhag, 3. Lig ekibi olan Lyseng'i 9-0'lık gibi bir skorla mağlup etti.

Kopenhag'a zaferi getiren golleri 3. dakikada Noah Sansah, 12. dakikada Muhammed Elyounoussi, 14 ve 20. dakikalarda Orri Oskarson, 28. dakikada Roony Bardghji, 79 ve 84. dakikalarda Lukas Lerager, 90. dakikada Victor Mow Froholdt ve 90+5. dakikada Denis Vavro kaydetti.

Kopenhag'ın 4. turdaki rakibinin ise önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Danimarka'da Kopenhag'a konuk olacağı maç 14 Aralık'ta oynanacak.

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