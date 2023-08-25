Haberler Futbol Romelu Lukaku'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

Romelu Lukaku'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

Geçen sezon İnter forması giyen Romelu Lukaku'nun yeni adresi belli oluyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 16:27
Romelu Lukaku'ya Suudi Arabistan'dan astronomik teklif!

İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı gollerle akılda kalan Romelu Lukaku yeni sezonda Suudi Arabistan Ligi'nde boy gösterebilir.

Cristiano Ronaldo, Neymar, Mahrez, Benzema gibi yıldızların ardından Avrupa devlerinde forma giyen bir çok yıldız futbolcu Suudi Arabistan'ın yolunu tutmuştu. Son olarak Atalanta forması giyen Merih Demiral 20 milyon Euro karşılığında Al - Ahli'nin yolunu tutmuştu. Arabistan ekiplerinin yeni gözdesi ise Romelu Lukaku...

ASTRONOMİK TEKLİF

Bir Suudi Arabistan takımı Chelsea'da olan Belçikalı golcü Romelu Lukaku'yu kadrosuna katmak istiyor. Senelik 60 milyon Euro'luk teklif yapılan golcü Arabistan'a gitmeye sıcak bakıyor. Yıldız golcü ile İtalyadan da bazı kulüpler ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Lukaku, 37 resmi maçta yer almış ve bunların 20'sinde ilk 11 başlamıştı. Toplamda 1988 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcu, 14 gol atarken 7 asist yaparak takımının skor yükünü taşımıştı.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde gerçekleştirdiği yıldız transferler arasında Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mane, N'Golo Kante, Riyad Mahrez, Ruben Neves, Roberto Firmino ve Jordan Henderson gibi isimler yer alıyor.

DİĞER
Songül Öden'in bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yatırım günü! Başkan Erdoğan'dan Bitlis'te önemli açıklamalar... Muhalefeti yerden yere vurdu: Ölmüş atı kamçılamanın faydası yok
İskoçya ile farkı erittik! İşte ülke sıralamasında son durum
G.Saray'dan bir transfer çalımı daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Luis Rubiales'ten istifa açıklaması
Çaykur Rizespor'da transfer!
Ticaret Bakanlığı 1033 personel alımı detayları
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
KPSS tercihleri ne zaman 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Romelu Lukaku'ya astronomik teklif! Romelu Lukaku'ya astronomik teklif! 16:20
Aslan'da dev gelir için geri sayım! Aslan'da dev gelir için geri sayım! 16:19
Luis Rubiales'ten istifa açıklaması Luis Rubiales'ten istifa açıklaması 16:16
Göztepe Uğur Kaan Yıldız'ı Ümraniyespor'a kiraladı Göztepe Uğur Kaan Yıldız'ı Ümraniyespor'a kiraladı 16:06
Çaykur Rizespor'da transfer! Çaykur Rizespor'da transfer! 15:52
F.Bahçe'de transfer! Resmi imza atıldı F.Bahçe'de transfer! Resmi imza atıldı 15:40
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye tarihi transfer çalımı! 15:18
FIBA Dünya Kupası başladı! FIBA Dünya Kupası başladı! 15:12
G.Saray istiyordu! Kulübü kararını verdi G.Saray istiyordu! Kulübü kararını verdi 14:48
Altay Bayındır İstanbul'dan ayrıldı! Altay Bayındır İstanbul'dan ayrıldı! 14:42
Konyaspor - Gaziantep maçı hangi kanalda? Konyaspor - Gaziantep maçı hangi kanalda? 14:09
Erzurumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Erzurumspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? 14:04