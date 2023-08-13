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Diego Costa Botafogo'ya transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinin gündeminde yer alan İspanyol forvet Diego Costa, Brezilya ekibi Botafogo'ya transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 10:10 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2023 Pazar 10:17
Diego Costa Botafogo'ya transfer oldu!

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Botafogo, Brezilya asıllı İspanyol futbolcu Diego Costa'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bonservisi elinde olan 34 yaşındaki santrfor ile sene sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

İspanya Milli Takımı'nda 24 maçta 10 gole imza atan Diego Costa, son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers'da görev almıştı.

Costa, kariyerinin zirve dönemlerini yaşadığı takımlardan Atletico Madrid'de 216 karşılaşmada 83 gol ve 36 asist, Chelsea'de ise 120 maçta 59 gol ve 23 asistle oynamıştı.

Brezilya ekibi transferi böyle duyurdu;

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