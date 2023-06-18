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Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile İspanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 10:10
Hırvatistan - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hırvatistan ile İspanya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - İspanya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 21.45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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HIRVATİSTAN - İSPANYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan

Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Perisic; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Ivanusec

İspanya

Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Merino, Rodri; Asensio, Gavi, Pino; Morata

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