Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Norveç - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile İskoçya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - İskoçya maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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NORVEÇ - İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Norveç

Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Solbakken, Haaland, Elyounoussi

İskoçya:

Gunn; Tierney, Souttar, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes