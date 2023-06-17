Haberler Futbol Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile İskoçya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 12:30
Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Norveç - İskoçya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Norveç ile İskoçya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Norveç - İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NORVEÇ - İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Norveç - İskoçya maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE

NORVEÇ - İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Norveç
Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Solbakken, Haaland, Elyounoussi

İskoçya:
Gunn; Tierney, Souttar, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Güzel oyuncu Aybüke Pusat her defasında yalanladığı aşkıyla sarmaş dolaş! Furkan Andıç’ı öpücüklere boğdu!
Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten'in 'Dünyadan Uzak' paylaşımına derin dekoltesi damga vurdu! Liseli aşıklar gibi el ele göz göze
Başakşehir'in yıldızı G.Saray'a! Okan Buruk onay verdi
F.Bahçe'den transferde G.Saray taktiği!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2023 YKS sosyal medya yorumları Twitter 💭
Portekiz - Bosna Hersek maçı hangi kanalda?
2023 TYT Türkçe soru kitapçığı ve cevap anahtarı
2023 YKS soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF
ÖSYM YKS TYT çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk Juventus'lu o ismi istedi! Flaş talep Buruk Juventus'lu o ismi istedi! Flaş talep 11:56
Fenerbahçe'den 5 yıldızlı arma açıklaması! Fenerbahçe'den 5 yıldızlı arma açıklaması! 11:46
Cem Bölükbaşı sıralama turlarını tamamlayamadı Cem Bölükbaşı sıralama turlarını tamamlayamadı 11:44
İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! İtalyan devinden G.Saraylı yıldıza kanca! 11:43
Portekiz - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Portekiz - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? 11:41
İzlanda - Slovakya maçı hangi kanalda? İzlanda - Slovakya maçı hangi kanalda? 11:37
Daha Eski
Belçika - Avusturya maçı hangi kanalda? Belçika - Avusturya maçı hangi kanalda? 11:32
Başakşehir'in yıldızı G.Saray'a! Okan Buruk onay verdi Başakşehir'in yıldızı G.Saray'a! Okan Buruk onay verdi 11:28
Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? Faroe Adaları - Çek Cumhuriyeti maçı hangi kanalda? 11:27
Arnavutluk - Moldova maçı hangi kanalda? Arnavutluk - Moldova maçı hangi kanalda? 11:23
Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı hangi kanalda? Güney Kıbrıs - Gürcistan maçı hangi kanalda? 11:19
Gedson bombası! Bonservisi belli oldu Gedson bombası! Bonservisi belli oldu 11:17