Stuttgart - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Play Out

Stuttgart - Hamburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'ya yükselecek takımı seçmek için oynanan Play Out'da heyecanlı bekleyiş sürüyor. Stuttgart ile Hamburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Stuttgart - Hamburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STUTTGART - HAMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Stuttgart - Hamburg maçı 1 Haziran Perşembe günü saat 21.45'te beIN Sports 4 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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STUTTGART - HAMBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Stuttgart:

Bredlow; Mavropanos, Anton, Ito; Vagnoman, Karazor, Endo, Sosa; Mvumpa, Fuhrich; Guirassy

Hamburg:

Fernandes; Heyer, David, Schonlau, Muheim; Reis, Meffert, Benes; Konigsorffer, Glatzel, Dompe

