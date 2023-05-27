Haberler Futbol Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir ZTK maçı nerede ve saat kaçta? CANLI yayın bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir ZTK maçı nerede ve saat kaçta? CANLI yayın bilgileri...

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için nefesler tutuldu. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u eleyen Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü'nü eleyen Medipol Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:30 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 15:45
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman? Fenerbahçe - Başakşehir ZTK maçı nerede ve saat kaçta? CANLI yayın bilgileri...

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Final maçında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sivasspor - Fenerbahçe maçı 11 Haziran Pazar günü saat 20.45'te A Spor'da canlı ve şifresiz yayınlanacak.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

A SPOR CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İlayda Alişan ile Oğulcan Engin aşk yaşıyor mu? Güzel oyuncu İlayda Alişan'a soruldu ve...
Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan'ın gözü döndü "Her seferinde senle konuşacağız mı?"
Ve imzayı atıyor! İşte yeni maaşı
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar: Şikeye bulaşmayan yok!
Türkiye'ye mi dönüyor? Süper Lig...
Asgari ücret zammı için net rakam: Bakan Bilgin açıkladı
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stuttgart - Hoffenheim maçı saat kaçta? Stuttgart - Hoffenheim maçı saat kaçta? 15:44
Bochum - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Bochum - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 15:41
Wolfsburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Wolfsburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 15:37
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar: Şikeye bulaşmayan yok! Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar: Şikeye bulaşmayan yok! 15:23
B. M'Gladbach - Augsburg maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Augsburg maçı saat kaçta? 15:14
Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı saat kaçta? Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı saat kaçta? 15:10
Daha Eski
Sakatlık yaşayan Gbamin idmanı yarıda bıraktı! Sakatlık yaşayan Gbamin idmanı yarıda bıraktı! 15:09
Köln - Bayern Münih maçı saat kaçta? Köln - Bayern Münih maçı saat kaçta? 15:06
Bayern ve G.Saray transferde karşı karşıya! Bayern ve G.Saray transferde karşı karşıya! 15:04
F.Bahçe'nin Antalyaspor mesaisini sürdürüyor! F.Bahçe'nin Antalyaspor mesaisini sürdürüyor! 15:04
Union Berlin - Werder Bremen maçı saat kaçta? Union Berlin - Werder Bremen maçı saat kaçta? 15:02
RB Leipzig - Schalke 04 maçı saat kaçta? RB Leipzig - Schalke 04 maçı saat kaçta? 14:58