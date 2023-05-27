Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar: Şikeye bulaşmayan yok!

Futbol Plus ekranlarına konuk olan Erman Toroğlu birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol insanı Taner Karaman ve Ceyda Dönmez'in sorularını yanıtlarken özellikle kariyerinin son yıllarında ölüm tehditleri nedeniyle silahla maça gittiğini belirtti. Toroğlu ilk kazandığı para ile ne yaptığından, şike süreçleri ile ilgili de çok sayıda konuda açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun Futbol Plus'a yaptığı açıklamalar...

