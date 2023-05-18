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Mario Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor"

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont bir dönem Adana Demirspor forması giyen ve kariyerini Sion'da sürdüren Mario Balotelli ile ilgili şok ifadeler kullandı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 11:41
Mario Balotelli'ye şok sözler! "Her şeyi mahvediyor"

Adana Demirspor'un ardından Sion'un yolunu tutan Mario Balotelli, İsviçre'de eleştiri oklarını üzerine çekti.

İsviçre Milli Takımı'nın eski yardımcı antrenörü Michel Pont, İtalyan golcü için flaş sözler kullandı. Pont, "Elbette takımda zombiler olduğunu söylenebilir ama öyle değiller. Sion'da her şeyi mahveden biri var, o da Balotelli. Havayı bozan bir liderin olması kabul edilemez. Şahsen ben Balotelli'ye katlanamıyorum" sözlerini kullandı.

Sion'da şu ana dek 19 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu 6 kez gol sevinci yaşadı.

Mario Balotelli'nin Sion ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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