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Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Marcelo Bielsa dönemi

Son dakika spor haberi: Uruguay Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevi için Marcelo Bielsa ile anlaşma sağlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 10:49
Uruguay Milli Futbol Takımı'nda Marcelo Bielsa dönemi

Uruguay Futbol Federasyonu, 2026 FIFA Dünya Kupası için milli takımın başına getirilen Arjantinli çalıştırıcı Bielsa ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Arjantin ve Şili'nin milli takımlarını uzun yıllar çalıştıran 67 yaşındaki teknik direktör, kulüp kariyerinde ise Espanyol, Athletic Bilbao, Olimpik Marsilya, Lille ve son olarak Leeds United'da görev almıştı.

Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'na gruplarda veda eden Uruguay, Diego Alonso ile Aralık 2022'de yollarını ayırmıştı. Şubat ayında ise Marcelo Broli, geçici teknik direktörlüğe getirilmişti.

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