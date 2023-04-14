Feyenoord'un ligde 21 maçtır bileği bükülmüyor

Hollanda Eredivise'de en yakın rakipleri Ajax ve PSV Eindhoven'ın 8 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Feyenoord, ligde sürdürdüğü uzun süreli yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Bu sezon Hollanda Eredivise'de çıktığı 28 maçta 20 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 67 puanla zirvede bulunan kırmızı-beyazlılar, son 21 karşılaşmada ise yenilgi yüzü görmedi. Ligde tek yenilgisini 7. haftadaki PSV Eindhoven mücadelesinde 4-3'lük skorla alan Hollanda ekibi, bu maçtan sonra oynadığı 21 müsabakada 15 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti.
Kırmızı-beyazlılar, adım adım şampiyonluğa gidiyor
Ligde 15 şampiyonluğu bulunan Feyenoord, son 6 haftası kalan Hollanda Eredivisie'de 4 galibiyet alması durumunda rakiplerinin elde ettiği sonuçlara bakılmaksızın 16. şampiyonluğunu ilan edecek. Arne Slot'un öğrencileri, ligde kalan son 6 karşılaşmada, Cambuur, Excelsior ve Emmen ile deplasmanda, Utrecht, Go Ahead, ve Vitesse'yle de sahasında karşılaşacak. Feyenoord'un en yakın takipçilerinden Ajax son söz konusu süreçte Emmen, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar, Groningen, Utrecht ve Twente ile PSV Eindhoven ise Volendam, Ajax, Sparta Rotterdam, Fortuna Sittard, Heerenveen ve AZ Alkmaar ile oynayacak.