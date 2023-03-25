Belarus - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Belarus - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belarus ile İsviçre kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belarus - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELARUS - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belarus - İsviçre maçı 25 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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BELARUS - İSVİÇRE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Belarus

Plotnikov; Volkov, Polyakov, Yuzepchuk, Khadarkevich, Malkevich; Bocherov, Yablonsky, Ebong, Klimovich; Khvashchynski

İsviçre

Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler, Zakaria, Sow; Okafor, Embolo