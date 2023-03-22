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Mesut Özil'in emeklilik kararı İspanyol basınında gündem oldu

Son dakika spor haberi: Son olarak Başakşehir formasını terleten ve futbolu bırakma kararı alan Mesut Özil'in emeklilik kararı İspanyol basınında gündem oldu. İşte atılan manşetler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2023 Çarşamba 15:43
Mesut Özil'in emeklilik kararı İspanyol basınında gündem oldu

Mesut Özil'in futbolu bırakmasını internette ilk haber olarak veren Marca gazetesi, 34 yaşında sahalara veda eden futbolcunun kariyerindeki en iyi dönemini Werder Bremen, Real Madrid ve Arsenal ile Almanya Milli Takımı'nda oynadığı yıllar olduğunu ve bu dönemlerde "dünyadaki tüm futbolseverlere iyi futbol izlettirdiğini" yazdı.

Özil'in futbolun yanı sıra aktif bir iş insanı olduğu, kripto para, spor kıyafetleri, kafeterya ve elektronik spor gibi çok farklı sektörlerde şirketlerinin olduğu belirtildi.

As gazetesi de uzun süreli sakatlık sorunu yaşayan Özil'in "sürpriz bir kararla futbolu bıraktığını" kaydetti.

Sport gazetesi, Özil'in teknik direktör Jose Mourinho döneminde "yıldız transfer" olarak Real Madrid'e geldiğini ve "parlak bir futbol kariyeri geçirdiğini" yazdı.

Mundo Deportivo da Mesut Özil'in sosyal medya hesabından futbola veda eden mesajı sırasında Real Madrid formalı fotoğrafını kullanmasına dikkati çekti.

BOJAN KRKIÇ FUTBOLU BIRAKIYOR

Diğer yandan, yarın öğlen Barselona'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklanan 32 yaşındaki Bojan Krkiç'in de futbolu bırakma kararını kamuoyuyla paylaşacağı bildirildi.

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique de Krkiç'in Nou Camp Stadı'nda futbolu bırakacağı etkinliğe katılacağını açıkladı.

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