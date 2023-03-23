Seneye 20 takım

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından liglerden çekilen takımlar ve küme düşecek takım sayıları ile ilgili karar aldı. TFF'den yapılan açıklama şöyle: Türkiye Futbol Federasyonu'nun 21 Mart 2023 tarih ve 68 Sayılı toplantısında, profesyonel liglerden düşecek takım sayıları ile ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır. TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak; Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin Ligden çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın Spor Toto 1. Lig'e düşürülmesine, karar verilmiştir
1. LİG'DEN DE 2 TAKIM DÜŞECEK
Adanaspor ve Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1.Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde belirtilen 4 takım yerine, 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine, Adıyaman FK ve Diyarbekir'in TFF 2. Lig'den çekilmeleri sebebiyle, 2022-2023 sezonu sonunda TFF 2.Lig Müsabakaları Statüsü Madde 3/2 hükmünde 20 takımlı gruptan (Kırmızı Grup) Bölgesel Amatör Lig'e düşürüleceği belirtilen 4 takım yerine 2 takımın TFF 2. Lig'e düşürülmesine, karar verilmiştir.