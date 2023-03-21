Haberler Futbol Norveç'te Erling Haaland şoku!

Norveç'te Erling Haaland şoku!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen yıldız futbolcu Erling Haaland, sakatlığı nedeniyle Norveç Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2023 Salı 13:51
Norveç'te Erling Haaland şoku!

Norveç Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, geçen hafta sonu Manchester City ile Burnley arasında oynanan İngiltere Federasyon Kupası maçında kasıklarından sakatlanan Haaland'ın, milli takım kampında sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Ağrıları devam eden futbolcu, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Norveç'in, 25 Mart Cumartesi günü İspanya ve 28 Mart Salı günü Gürcistan ile oynayacağı maçlarda forma giyemeyecek.

Kadrodan çıkarılan 22 yaşındaki forvetin tedavisine İngiltere'de devam edilecek.

Sezon başında transfer olduğu Manchester City formasıyla kariyerinde büyük çıkışa geçen Haaland, tüm kulvarlarda 37 maçta 42 kez rakip ağları sarstı. Genç futbolcu, Norveç Milli Takımı'nda ise 23 karşılaşmada 21 gole imza attı.

DİĞER
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de büyük şok! Eşyalarını topladı gidiyor...
Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Firuze'si Pelin Akil eşi Anıl Altan meğer o an anlamış hayatının aşkını! İkiz kızları olan çift bakın nasıl tanışmış
Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek
Arda Güler'e 4 talip birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Adebayor futbolu bıraktı!
İngiltere Milli Takımı'nda Rashford şoku!
İslamiyet'te edep neden önemlidir? | Edepli olmak ne demektir?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
İstanbul barajları doluluk oranı (21 Mart 2023)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında... Dönüş tarihi belli oldu! A. Demir maçında... 13:38
F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? F.Bahçe'den G.Saray'a: Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz? 13:09
Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! Sevilla'da Jorge Sampaoli dönemi sona erdi! 12:36
F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam F.Bahçe'ye Berisha piyangosu! İşte kasaya girecek rakam 12:21
Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek Çok konuşulacak transfer! Dünya yıldızı bedelsiz gelecek 11:57
F.Bahçe'den Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor F.Bahçe'den Zaniolo modeli! Dünya yıldızı imzaya geliyor 11:45
Daha Eski
Bulls iki uzatmada 76ers'ı devirdi Bulls iki uzatmada 76ers'ı devirdi 11:33
Arda Güler'e 4 talip birden! Arda Güler'e 4 talip birden! 11:24
Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? Ermenistan - Türkiye maçı saat kaçta? 11:05
F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar F.Bahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar 10:49
Sacha Boey İngiliz devine! Bonservisi... Sacha Boey İngiliz devine! Bonservisi... 10:24
Limoges CSP - Galatasaray Nef basket maçı saat kaçta? Limoges CSP - Galatasaray Nef basket maçı saat kaçta? 10:14