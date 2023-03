Şimdi değilse ne zaman?

Valencia için bir yıllık sözleşmede ısrar ediliyorsa yanlış yapılıyor. Gerçekler ortada. Sözleşmesini uzatma zamanı şimdi değilse ne zaman olacak?

Valencia Fenerbahçe'de kariyer sezonunu yaşıyor. Yirmi İkisi ligde olmak üzere tam 25 gol ve 4 asistlik katkıdan bahsediyoruz. Ekvadorlu yıldızın ligde tek başına Icardi, Cenk Tosun ve Maxi Gomez'in toplamı kadar gol atması büyük iş! Yaşı otuz üç ama benzer kalitede bir futbolcu almak isteseniz bonservis, yıllık maaş vs. derken 15 milyonluk olursunuz. Fenerbahçe yaşı nedeniyle üç yıllık kontrat önermeyebilir ama Valencia iki yılı garanti bir sözleşmeyi hak ediyor. Gol ve maç sayısına göre farklı opsiyonlar koyar, sözleşmeyi efektif hale getirirsiniz. Samatta, Berisha, Bruma gibi oyunculara verilen paralar ortadayken, Joao Pedro'dan hiç verim alınamamışken takımı sırtlayıp götüren Valencia için bir yıllık sözleşmede ısrar ediliyorsa kesinlikle yanlış yapılıyor. Elbette transfer detaylı konudur. Yönetim elini güçlü tutmak isteyip, kartlarını açık oynamayabilir. Ama gerçekler ortada. Sözleşme uzatma zamanı şimdi değilse ne zaman?



BU FUTBOL VEFASIZLIK YETMEZ

Mert Günok ve Gedson'u bir kenara koyarsak son maçlarda Beşiktaş takımı yokları oynuyor. Zaten üç maçta kaybedilen yedi puan ve liderin on dört puan gerisine düşmek her şeyi açıklıyor. Şampiyonluk için bu futbolun yetmeyeceği ortada. Üstelik Hatay ve Gaziantep'in yokluğunda geriye on iki karşılaşma kalmışken, beş maçlık fark az, buz şey değil. Galatasaray'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de üç maç önde olduğunu saymıyorum bile. Beşiktaş devre arasında transferler yaptı. Aboubakar ve Colley için iyi paralar verildi. Onur'dan dolayı Kayseri ile mahkemelik olundu. Şenol Hoca planını gelecek sene için yapıyor olabilir. Bu sene biraz "ne çıkarsa bahtımıza" durumuna döndü. Ancak Avrupa ve Ziraat Türkiye Kupası yarışı da olmadığı için "ellerim bomboş" şarkısını söylemek de var. Büyük takım futbolcusu için hedefsiz kalmak en büyük tehlikedir. Bunu en iyi Şenol Hoca bilir. Eğer hedefsizlikten kaynaklanan motivasyon kaybı kötü sonuçlara yol açarsa taraftar ile ipler gerilir. İlk hedef derbi galibiyetleri ve lige matematik olarak tutunmak olmalı. Şenol Güneş'in işi kolay değil.



VEFASIZLIK

Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Ziya Şengül'ün vefatı anlam veremediğim bir vefasızlık örneğine sahne oldu. Sarı-Lacivertli formayla 5 Lig, 2 Kupa ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Ziya kaptan için Fenerbahçe Kulübü'nde özel bir tören yapılmadı. Töreni geçtim, Fenerbahçe Başkanı cenazede bile yoktu. Hadi o bir sebeple gelemedi, Başkan Vekili 'nin de işi mi vardı? Ya da futbol takımını temsilen cenazede bir isim olamaz mıydı? Aslında Galatasaray'ın vefat haberini Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yirmi dakika önce vermesi garibime gitmişti ama bu gecikmenin altında başka bir sebep aramamıştım. Anlaşılan varmış. Fenerbahçe Televizyonu da cenazeyi yayınlamayınca iyice emin oldum. Oysa Galatasaray Başkanı da, Ziya Şengül'ün dönemdaşı olan Beşiktaşlı Sanlı kaptan da son görevlerini yerine getirmek için cenazedeydi. Nedir, nedendir bilmiyorum. Bildiğim şu. Fenerbahçe, büyük bir oyuncusunu, mazisine yakışacak şekilde son yolculuğuna uğurlayamadı. Ve bunun adı maalesef vefasızlıktır.