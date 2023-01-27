Ferdi ve diğerleri

Ümraniyespor maçının kazanılmasında başrol oynayan Ferdi Kadıoğlu sezon başından beri gittikçe yükselen bir performans sergileyerek gerçek anlamda "yıldız oyuncu" statüsüne ulaştı. 2018 yazında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye 1,4 milyon Euro'ya geldiğinde kaç kişi bu gelişimi bekliyordu emin değilim. Ancak Ferdi, Hollanda'nın bütün alt yaş kategorilerinde milli formayı giyerek bu potansiyele sahip olduğunu zaten ispatlamıştı. Ferdi zaman içinde sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve hatta forvet arkası bile oynadığı Fenerbahçe'de tam anlamıyla joker oyuncu oldu. Forma giydiği her mevkide defansif ve ofansif anlamda istikrarlı katkı sağladı. Çok seyrek olarak kötü oynasa bile, kötü mücadele etmedi. Hep saha içinde kaldı. Saha dışı gündeme dahil olmadı. Saha içinde kavga etmedi, itiraz etmedi. Gerçek bir profesyonel olarak sadece işine odaklandı. Ferdi için şimdilerde 12-15 milyon euro arası bonservisten bahsediliyor. Yaz transfer döneminde bu rakam 15'in üzerine çıkarsa şaşırır mısınız? Fenerbahçe henüz 23 yaşındaki Ferdi'yi bir sezon daha elinde tutabilirse iyi iş çıkarmış olur. Nihayetinde Türk milli takımı çok iyi bir oyuncu kazandı. Fenerbahçe de önünde sonunda ondan çok iyi para kazanacak. Arda'yı sürekli övüyoruz ama Ferdi Kadıoğlu'nu ihmal etmek haksızlık olur. Bu yazıyla tarihe not düşmüş olalım. Bakalım gelecekte onu nerelerde göreceğiz?

BEŞİKTAŞ'I DA HESABA KATIN

Üst üste dört maç kazanan, Adana Demir ve Konya gibi Ligin üst sınıf takımlarını mağlup eden Beşiktaş, hem de bir maçı eksik olmasına rağmen neden şampiyonluk denkleminin dışında tutuluyor anlayamadım. Herkesin dilinde Galatasaray ile Fenerbahçe var. Buraya gelene kadar sergiledikleri performans, kadro kaliteleri ve özellikle derinliği nedeniyle iki takımın öne çıkarılmasına diyeceğim yok. Ama Şenol Güneş yönetimindeki, Aboubakar takviyeli Beşiktaş'ın, beklenen takviyeler de yapılırsa yarışın dışında kaldığını söylemek için henüz çok erken olduğunu düşünüyorum. Üstelik bu takıma yakın gelecekte Ghezzal'da katılacak. Başakşehir maçı bittiğinde Beşiktaş ne konumda olacak? O tarihe kadar bekleyip, ardından konuşmak doğru olur. Bitime on iki hafta kalmasına rağmen bana göre siyahbeyazlıların tamam ya da devam diyeceği zaman odur. Şubat sonunu görelim.

KAFAMDA DELİ SORULAR!

Hakemler gün geçmiyor ki saçma sapan kararlar vermesin. Hata ifadesini aşacak standartsız uygulamalar yapmasın. Şüphesiz hemen her takım bundan zarar gördü, görüyor. Ama saçmalıklar hız kesmeden devam ediyor. Şimdi burada tek, tek sayıp "bu takımı söylemedin, diğerini niye söyledin?" dedirtecek bir topa girmeyeceğim. Yukarıda yazdım. Az ya da çok zarar görmeyen takım yok. Benim takıldığım nokta şu: Hakemler el insaf dedirtecek, sana görebana göre durumu olmayan hataları nasıl bu kadar çok yapabiliyor? Üstelik VAR'da bile… Yahu Adana Demirspor- Ankaragücü maçında lehlerine verilen karara Adana Demirspor başkanı Murat Sancak bile isyan etti. Siz önünüzde olan ihlali değerlendirmez, ya da sıcacık VAR odasında otururken, tonla kameradan herkesin gördüğü pozisyonu göremezseniz elbette insanların kafası karışır. Başta üç büyükler olmak üzere yöneticilerin yaptığı açıklamalar ortada. Yöneticiler böyle olursa, taraftar ne yapacak ki? Bildiğiniz imamcemaat ilişkisi. Velhasıl bu karmaşadan, bu kavga ortamından, bu ayrışmadan en çok kimler fayda görebilir diye düşünüyor ve ister istemez tedirgin oluyorum. İşe bu yüzden kafamda deli sorular var. Sizin yok mu?

BİR KUPADAN FAZLASI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 148 takımla başlayan maratonda sona doğru yaklaşıyoruz. Sekiz takım hafta içinde çeyrek final için eşleşirken, yarı final ve final yolu da belirlenmiş oldu. Eşleşmeler derbi ihtimallerine yol açsa bile, kupanın sağı solu belli olmaz. Yola devam eden üç büyük takımdan hiçbirini finalde görememek de var. Zaten işin keyfi de burada. İnanın bizi çok heyecanlı maçlar bekliyor. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor için tur kesinlikle çantada keklik değil. Ama artık dilimize yerleşen "Ziraat Türkiye Kupası, bir kupadan fazlası" mottosu tam anlamıyla gerçeğe dönüştü. Malum, bu sezon Süper Lig'den üç takım ve Kupa'nın galibi Avrupa vizesi alabilecek. Avrupa demek para demek. Ucunda en azından 8, 10 milyon Euro var. Günümüz ekonomisinde bu parayı kim göz ardı edebilir? Her şeyi bir kenara bıraktım. Tamamen "duygusal sebeplerle" Kupa'yı kazanmak demek, Bir Kupa'dan daha fazlası demek!