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Jorge Jesus da eleştirilir!

Fenerbahçe'deki iki sıkıntıdan ilki, tempoli ve baskılı futbolu bırakması. Diğeri ise Portekizli hocanın egosu... Benimsediği oyun planından vazgeçmemesi...

ENDER BİLGİN Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 06:50
Ender Bilgin
Jorge Jesus da eleştirilir!

Fenerbahçe'nin son beş maçta üç yenilgi alması bardağı taşırdı. Üstelik bunlardan ikisi ezeli rakipler Trabzonspor ve Galatasaray'a karşı. Aslında mesele liderin dört puan gerisine düşmek değil. Mesele sezonun ilk bölümündeki coşkulu, tempolu, üretken futbolun yerinde yeller esmesinde... Mesele Jesus'un büyük maçlarda oynatmakta ısrar ettiği üçlü savunma kurgusunda...

Bir türlü vazgeçemediği Gustavo ve Rossi gibi oyuncularda... Ve yine artık herkesin ezberlediği oyun planı ile bu plan işlemediğinde devreye B planı sokmamasında! Gördüğünüz gibi iş dönüp dolaşıp Jesus'a geliyor. Peki, bu kadar övdüğümüz, başarılı işlerine şapka çıkardığımız Hoca'ya ne oldu? Fenerbahçe'de ne değişti? Fenerbahçe'de iki büyük sıkıntı var. İlki tempolu ve baskılı futboldan uzaklaşmak. Çünkü Fenerbahçe önde pres yapmayıp, tempolu oynamayınca rakip için işler kolaylaşıyor.

Böyle olunca hücumda skor üretmek zorlaşıyor, savunmada ise rakipler defans arasına ve arkasına daha kolay sarkıyor. Üstelik bireysel defolar da ortaya çıkıyor. İkinci sıkıntı aslında ilkinin de sebebi. Portekizli hoca, her önemli teknik adam da olduğu gibi büyük bir egoya sahip. Benimsediği oyun planından ve oyuncu grubundan vazgeçmiyor. Farklı planlara gerek duymuyor. Örneğin sezon başından beri set oyunu için seçenek üretmeye çalışmıyor. Oysa kafasında farklı kurgular olsa, bazı oyuncuları dinlendirerek, başta Arda olmak üzere yeni isimlere şans verse... Ve elbette takımın temposunu yeniden yükseltse... Jesus bunların hepsini yapabilecek beceriye sahip. Yapacak mı? Onu birlikte göreceğiz. F.Bahçe için kaybedilmiş bir şey yok. Ama Jesus sekiz maçlık zorlu süreçte yukarıda belirttiğim sıkıntıların üstesinden gelemezse atı alan Üsküdar'ı geçer!

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