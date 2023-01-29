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Sabri Çelik gitti Lale Orta geliyor

Türkiye utbol Federasyonu'nda dün şok bir gelişme yaşandı. Bu sezon üst üste gelen hatalar sonrası gözlerin çevrildiği Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Sabri Çelik ve üyeler istifasını sundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik ve üyelerin istifa mektubunu kabul etti. TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik ve Mehmet Büyükekşi'nin TFF'nin Levent'teki binasında bir araya geldiği ifade edildi. Yapılan görüşmede istifanın kabul edildiği ve TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylandığı dile getirildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 06:50
Sabri Çelik gitti Lale Orta geliyor

Türkiye utbol Federasyonu'nda dün şok bir gelişme yaşandı. Bu sezon üst üste gelen hatalar sonrası gözlerin çevrildiği Merkez Hakem Kurulu'nda Başkan Sabri Çelik ve üyeler istifasını sundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Çelik ve üyelerin istifa mektubunu kabul etti. TFF'den yapılan açıklamada, Sabri Çelik ve Mehmet Büyükekşi'nin TFF'nin Levent'teki binasında bir araya geldiği ifade edildi. Yapılan görüşmede istifanın kabul edildiği ve TFF Yönetim Kurulu tarafından da onaylandığı dile getirildi.

HAFTA İÇİNDE AÇIKLANACAK

Başkanlık koltuğuna Nisan 2022'de oturan Sabri Çelik yaklaşık 9 ay görev yaptı. TFF'nin kısa sürede belirleyeceğini açıkladığı MHK Başkanlığı için Lale Orta'nın adı ön plana çıktı. Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi olan 63 yaşındaki Orta, şu anda yayıncı kuruluşun maç sonu hakem programında yorumculuk görevini yürütüyor. Ayrıca eski hakem Kuddusi Müftüoğlu'nun da adı başkanlık koltuğu için geçiyor. TFF, yeni ismi bu hafta içinde resmi açıklamayla duyuracak.

3. DÖNEMİ BİTTİ

MHK Başkanı Sabri Çelik, geçtiğimiz nisan ayında göreve gelmişti. Daha önce 2004- 2005 ve 2019'da bu koltukta oturan 62 yaşındaki Çelik, ayrıca Bülent Yavuz ve Hilmi Ok dönemlerinde de yönetimdeydi. Çelik'in 3'üncü dönemi de sona erdi.

İLK KADIN HAKEM

Türkiye'nin ilk kadın futbol hakemi olan 63 yaşındaki Lale Orta, 1995'te FIFA tarafından 27 ülkeden seçilmiş 54 kadın hakem arasına girdi. 60 uluslararası maça çıkarken, dünyadaki ilk FIFA kokartlı kadın hakemlerden birisi oldu.

KATKILARI ÇOK

TFF yaptığı açıklamada, Sabri Çelik ve Merkez Hakem Kurulu üyelerine teşekkür etti. Resmi siteden, "Her biri Türk hakemliğinin gelişmesi için katkılar vermiştir. Kendilerine bu gayretlerinden ötürü teşekkür eder, başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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