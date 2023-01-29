Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Brighton - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 4. tur müsabakaları ile devam ediyor. Brighton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Liverpool maçı 29 Ocak Pazar günü saat 16:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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