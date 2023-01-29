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Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup 4. tur maçında heyecan devam ediyor. Brighton ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:40 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2023 Pazar 16:50
Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Brighton - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan 4. tur müsabakaları ile devam ediyor. Brighton ile Liverpool kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Brighton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BRİGHTON - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Brighton - Liverpool maçı 29 Ocak Pazar günü saat 16:30'da Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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