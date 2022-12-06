Arda Turan ve Burak Yılmaz teknik direktör oluyor!

Arda Turan, teknik direktör olabilmek için eğitimlere başladığını duyurdu. Turan, ilk adımı atarak antrenörlük için çalışmalara başladı.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla UEFA B/A Antrenörlük Eğitim Kursu Programı'na katıldığını açıkladı.

Turan, daha önce yaptığı açıklamada İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın Barcelona'ya getirdiği anlayışı Galatasaray'a uygulamak istediğini söylemişti.

BURAK YILMAZ VE SEMİH KAYA DA VAR

Turan'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından organize edilen hızlandırılmış kursa, Burak Yılmaz ve Semih Kaya'nın da katılacağı ifade ediliyor.



