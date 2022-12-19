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Karim Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema 35. yaş gününde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 18:03 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 18:05
Karim Benzema Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı.


Fransız yıldız Karim Benzema, 35. yaş gününde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan forvet oyuncusu, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çabaladım. Hatalar da yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve artık bitti" sözlerine yer verdi.


2022 yılını başarılarla dolu geçiren ve Ballon d'Or ödülünün de sahibi olan Benzema, 97 kez giydiği milli formayla 37 gole imza atarken, 2021 yılında Fransa Milli Takımı ile UEFA Uluslar Ligi kupasını kazandı.

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