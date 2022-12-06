Haberler Futbol TFF Fair Play ekim ayı ödülleri sahiplerini buldu

TFF Fair Play ekim ayı ödülleri sahiplerini buldu

Son dakika spor haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu, Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri'nin sahiplerini belirledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2022 Salı 16:24
TFF Fair Play ekim ayı ödülleri sahiplerini buldu

TFF'den yapılan açıklamaya göre 'fair play'i teşvik etmek ve ödüllendirmek amacıyla başlatılan, sezon boyu sürecek ödüllerin ikincisini belirlemek için toplanan Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu; takım, futbolcu, teknik direktör, başkan/yönetici ve taraftar olmak üzere 5 kategoride seçimlerini yaptı.

Futbol sahalarındaki güzellikleri ödüllendirmeyi hedefleyen uygulama kapsamında temel kriterler çerçevesinde değerlendirmeler yapılarak kazananlar belli oldu.

Ekim ayı Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ni kazananlar şöyle:

Takım Ödülü: Trabzonspor

Teknik Direktör Ödülü: Rıza Çalımbay (Demir Grup Sivasspor)

Futbolcu Ödülü: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Başkan/Yönetici Ödülü: Faruk Koca (MKE Ankaragücü)

Taraftar Ödülü: Fraport TAV Antalyaspor

ÖDÜLLERİN GEREKÇELERİ
Ödüllerin sahipleri ve gerekçeleri ise şöyle sıralandı.

Trabzonspor: Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" yardım kampanyası

Rıza Çalımbay: Makul duruşu, başarıyı abartmadan içselleştirmesi, rakiplerine karşı bir üstünlük psikolojisi olarak kullanmayan bir karakter olması, futbolculuğunda olduğu gibi teknik direktörlüğünde de kırmızı kart görmemesi, üzerindeki seyirci baskısına karşın maç içindeki spor ruhuna uygun davranışları ve sportif duruş anlamında kulübedeki teknik ekibine olan hakimiyeti, dördüncü hakemlerle pozitif diyaloglar içinde bulunması, spor yaşamı boyunca gösterdiği naif tutumu

Onur Bulut: A Milli Takıma kadar yükselen performansıyla beraber; Oyun içindeki her geçen gün gelişen performansı, aldığı süre, gördüğü kart, yaptığı faul sayısı bakımından sergilediği pozitif tablo

Faruk Koca: Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan maç öncesinde futbol ailesine örnek gösterilecek sağduyulu açıklamalarıyla birlikte; Dostluk çağrısında bulunarak futbolun bir oyun olduğunu belirten yaklaşımı

Antalyaspor: Sportif sonuçlardan bağımsız olarak teknik direktörleri ve futbolcularına verdikleri koşulsuz desteğin yanı sıra; tribündeki yerleşim, oturma düzeni, merdiven boşluklarının boş bırakılması gibi kurallara riayet etmeleri, maç önü tasarımlar ve görsellerle tribünlere ayrı bir renk katmaları

DİĞER
Bizimkiler'in Ulviye'si Güzin Çorağan'ın son görüntüsü ortaya çıktı! İşte yürek burkan o anlar...
Yerli otomobil Togg İstanbul Havalimanı'nda görücüye çıktı! Yolculardan büyük ilgi
Transferde domino etkisi! Ferdi ve Ziyech...
Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Arda Turan ve Burak Yılmaz teknik direktör oluyor!
Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..."
ChatGPT nedir?
KYK kredi ve bursları ne zaman yatacak?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? (6 Aralık)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Vincent Aboubakar transfer sözleri! Vincent Aboubakar transfer sözleri! 16:11
Arda Turan ve Burak Yılmaz teknik direktör oluyor! Arda Turan ve Burak Yılmaz teknik direktör oluyor! 15:52
Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." Spalletti'den Türkiye itirafı! "Keşke burada..." 15:32
Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme Zajc ezeli rakiple görüştü! İşte o gelişme 15:00
Flaş! Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatıldı Flaş! Yunus Akgün'ün sözleşmesi uzatıldı 14:55
Avcı'dan Visca sözleri! "Daha erken faydalanacağız" Avcı'dan Visca sözleri! "Daha erken faydalanacağız" 14:46
Daha Eski
Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! Enner Valencia'ya Çizme'den sürpriz talip! 14:44
Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? Antalyaspor - Napoli maçı saat kaçta? 14:41
Samsunsporlu Yusuf Abdioğlu şampiyonluğa inanıyor Samsunsporlu Yusuf Abdioğlu şampiyonluğa inanıyor 14:24
Ghezzal özel programla çalıştı Ghezzal özel programla çalıştı 14:20
Şahika Ercümen dünyanın en derin havuzunda çalılşıyor Şahika Ercümen dünyanın en derin havuzunda çalılşıyor 13:59
Bursaspor’a 2 isimden iyi haber Bursaspor’a 2 isimden iyi haber 13:56