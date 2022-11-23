Hıncal Uluc’a son veda

İstanbul'da tedavi gördüğü özel hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Sabah Gazetesi yazarı, Türk basınının efsane ismi, büyük usta Hıncal Uluç için çalıştığı Turkuvaz Medya Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene; Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, abisi Öcal Uluç, ailesi, yakınları, A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin, Turkuvaz Medya çalışanları, spor ve medya camiasından birçok isim katıldı. Uluç'un çok sayıda seveni ile meslektaşlarının katıldığı törende dualar edildi. Turkuvaz Medya Merkezi'nde yapılan törenin ardından Hıncal Uluç, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla birlikte Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SEVENLERİ ULUÇ'U GÖZYAŞLARIYLA UĞURLADI

Hıncal Uluç'un Zincirlikuyu Camii'ndeki cenaze namazına, iş, spor ve siyaset dünyasının önde gelen isimleriyle birlikte çok sayıda seveni hazır bulundu. Cenaze namazına; Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıların eski başkanları Adnan Polat, Faruk Süren, teknik direktör Fatih Terim, Sunay Akın ve A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin'in yanı sıra Turkuvaz Medya çalışanları katıldı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar: "45 seneye yakın bir dostluğumuz vardı. Kendine münhasır bir insandı. Toplumda gerekli olan kitabın ortasından konuşma tarzını benimsemiştir. En yakın dostlarını bile en acımasız şekilde eleştirmekten geri kalmazdı."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: "Çok değerli ve kıymetli bir insandı. Toplumda bazı yerlerde insanların değeri ve kıymeti her zaman ayrı bir yer ifade ediyor. Hıncal ağabey bunlardan bir tanesiydi. Cesur bir insandı, lafını esirgemezdi."

Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak: "Onun sıcacık gülüşü hep içimizi ısıtacak. Hıncal ağabeyin ailesine, sevenlerine, Turkuvaz Medya kurumumuzun tüm çalışanlarına başsağlığı diliyorum. Yattığın yer nur, mekanın cennet olsun."

Öcal Uluç: "83 senedir birlikte yaşıyorum. O benim meslektaşım, dostum, sırdaşımdı. Hayatta en sevdiğim insan Hıncal'dı. Onun asıl özelliğini sizlere söylemek isterim. O ölüme koşan değil, yaşatan bir insandı. Neden başka gazetelere gitmedi, taş yerinde ağırdır derdi. Allah onu en iyi yerde muhafaza edecektir. Biz onlarla gittiğimiz yerde buluşacağız."

Ak Parti Mlletvekili Mahir Ünal: "Hıncal Uluç hafıza niteliğinde bir insandı. Cumhurbaşkanımız ve partimizin taziyelerinizi iletiyoruz."

A Spor Yayın Koordinatörü Tahsin Ender Bilgin: "Evinde misafir olmaktan çok mutlu olduğum bir yakınımı kaybettim. Zor bir insandı. Seveni kadar sevmeyeni de vardı. Onu yakından tanıyanlar için çok iyi bir insandı.",

Eski Başbakan Tansu Çiller: "Gençlere çok mesajları vardı. Onları keyifle anlatırdı. Mekânı cennet olsun."

Galatasaray Eski Başkanı Faruk Süren: "Galatasaray'ı eleştirmiyor anlamına gelmesin, Galatasaray'ı ve yöneticilerini eleştirirdi."