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Fenerbahçe Galatasaray: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET (Kadın Futbol maçı özet)

Fenerbahçe Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nde karşı karşıya geldi. Galatasaray, maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 16:59
Fenerbahçe Galatasaray: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET (Kadın Futbol maçı özet)

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Fenerbahçe adına 25' Kennya, 49' Coleman'dan geldi. Glaatasaray ise 45+3 Denda, 84' Yağmur, 90+3' Ebru Topçu ile rakip fileleri sarstı.

İLK RESMİ MAÇ
Öte yandan iki takım ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Geçen sezon farklı gruplarda olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Nef Stadyumu'nda özel bir maçta karşılaşmış, Fenerbahçe ezeli rakibini 7-0 mağlup etmişti.

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