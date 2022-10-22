Fenerbahçe Galatasaray: 2-3 | MAÇ SONUCU ÖZET (Kadın Futbol maçı özet)

Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu ikinci hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Galatasaray Petrol Ofisi karşı karşıya geldi. Mücadele, Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Fenerbahçe adına 25' Kennya, 49' Coleman'dan geldi. Glaatasaray ise 45+3 Denda, 84' Yağmur, 90+3' Ebru Topçu ile rakip fileleri sarstı.

İLK RESMİ MAÇ

Öte yandan iki takım ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya geldi. Geçen sezon farklı gruplarda olan Fenerbahçe ve Galatasaray, Nef Stadyumu'nda özel bir maçta karşılaşmış, Fenerbahçe ezeli rakibini 7-0 mağlup etmişti.