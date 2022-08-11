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İkide iki!

23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Kamerun’u 3-2 yenerek ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı. Türkiye gruptaki son maçında yarın Cezayir’le karşı karşıya gelecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
İkide iki!
Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, ikinci maçında Kamerun'u 3-2 yenmeyi başardı. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Kamerun, Marou'nun golüyle 1-0 öne geçti. Ancak milliler oyunu karşı kaleye yıkmayı başardı. Devre bitmeden baskısını artıran ay-yıldızlı ekip, 45+2. dakikada Eren Karadağ'ın golüyle skoru eşitledi ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. İkinci yarıda 61'de Eren Aydın'la öne geçen Türkiye, 81. dakikada Tayyip Sanuç'un golüyle farkı ikiye çıkardı: 3-1

Kamerun Milli Takımı, 85. dakikada Wassou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirse de Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı aldı. Öte yandan karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kamerunlu futbolcu Moursou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milli takım, Cezayir ile Senegal arasındaki maçın skoruna göre son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantileyebilir. Kamerun ise Cezayir'den sonra Türkiye'ye de kaybetti.
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