İkide iki!

Kamerun Milli Takımı, 85. dakikada Wassou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirse de Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı aldı. Öte yandan karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kamerunlu futbolcu Moursou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milli takım, Cezayir ile Senegal arasındaki maçın skoruna göre son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantileyebilir. Kamerun ise Cezayir'den sonra Türkiye'ye de kaybetti.
Kamerun Milli Takımı, 85. dakikada Wassou'nun golüyle skoru 3-2'ye getirse de Türkiye, sahadan galibiyetle ayrılarak 3 puanı aldı. Öte yandan karşılaşmanın 90+4. dakikasında Kamerunlu futbolcu Moursou kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçta Senegal'i 1-0 yenen Türkiye, ikinci maçını da kazanarak 6 puana yükseldi. Milli takım, Cezayir ile Senegal arasındaki maçın skoruna göre son maçlar öncesi yarı finale yükselmeyi garantileyebilir. Kamerun ise Cezayir'den sonra Türkiye'ye de kaybetti.
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