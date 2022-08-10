Şampiyonlar Ligi'nin 5 katı büyüklüğünde lig kuruluyor! Afrika'da...

CAF Başkanı Patrice Motsepe, Tanzanya'nın Arusha şehrindeki CAF Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, 24 takımdan oluşacak yeni ligin Afrika'daki Şampiyonlar Ligi'nden 5 kat daha fazlasına tekabül eden 100 milyon dolarlık para ödülü vereceğini söyledi.

Her kulübün, hazırlıklar ve katılımı finanse etmek için başlangıçta 2,5 milyon dolar alacağını belirten Motsepe, FIFA'nın desteğine sahip ligin 2023'te başlamasının planlandığını kaydetti.

CAF Başkanı, Afrika'nın yeni ligini finanse edecek paranın nereden geleceğine dair somut bir ayrıntı ise vermedi.

Motesepe, geçen ay CAF'ın lig için "yatırımcılar ve sponsorlarla dolup taştığını" ancak henüz büyük bir ticari anlaşma yapılmadığını belirtmişti.