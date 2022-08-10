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Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı CANLI İZLE | UEFA Süper Kupa

UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile son Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt'u karşı karşıya getiren Süper Kupa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 21:57 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:10
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı CANLI İZLE | UEFA Süper Kupa

UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid ile Eintracht Frankfurt kozlarını paylaşıyor. İki ekip, kupanın sahibi olmak için mücadele ediyor. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ile son Avrupa Ligi şampiyonu Frankfurt'u karşı karşıya getiren Süper Kupa maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.


REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

Finalndiya'nın başkenti Helsinki'de oynanan Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı saat 22.00'de başladı ve TV 8,5'tan canlı olarak yayınlanıyor. .

REAL MADRID – EINTRACHT FRANKFURT MAÇI 11'LERİ

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Casemiro, Koos, Modric, Valverde, Vinicius, Benzema

Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, N'Dicka, Toure, Lenz, Sow, Rode, Kamada, Lindström, Knauff, Borre

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