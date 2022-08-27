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Coventry - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

İngiltere Championship'te devam ediyor. 6. hafta Coventry ile Hull City karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Coventry - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Coventry - Hull City karşılaşmasının detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:00
Coventry - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Championship

Coventry - Hull City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Championship'te sürüyor. 6. hafta maçında Coventry ile Hull City kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Coventry - Hull City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

COVENTRY- HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Coventry - Hull City maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

COVENTRY- HULL CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hull City

Ingram; Coyle, Figueiredo, Greaves, Elder; Woods, Jones, Slater; Williams, Estupinan, Tetteh

Coventry

Moore; Panzo, McFadzean, Hyam; Dabo, Palmer, Allen, Sheaf, Bidwell; Godden, Gyokeres

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