Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Real Madrid ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

REAL MADRID - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Real Madrid - Juventus maçı 31 Temmuz Pazar günü saat 05:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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