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Son dakika transfer haberleri: Jean Michael Seri Hull City'de!

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, Hull City'e transfer oldu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 14:14 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 14:33
Son dakika transfer haberleri: Jean Michael Seri Hull City'de!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, yeni sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. İngiliz temsilcisi, bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri'yi transfer etti. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Seri, geçtiğimiz sezon Fulham forması ile 34 resmi karşılaşmaya çıktı ve 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fildişi Sahilli futbolcu, kariyerinde daha önce Paços De Ferreira, Nice Fulham, Galatasaray ve Bordeaux'da da top koşturdu.

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