Dani Alves Meksika Ligi takımlarından PUMAS'a transfer oluyor! Maaşı...

Futbol tarihinin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Dani Alves'in yeni durağı belli oluyor.

Son olarak Barcelona'da görev alan Daniel Alves, Meksika temsilcilerinden PUMAS'a transfer olmak üzere.

Aktarılan bilgilere göre Alves'e imza parası olarak 3 milyon dolar verilecek. Bununla beraber, aylık olarak maaş bağlanacak.

TITE'Yİ BEKLİYOR

Öte yandan Daniel Alves'in, PUMAS'a transfer olmak için Brezilya Teknik Direktörü Tite'den onay geçmesi gerekiyor. Tite, Dünya Kupası için 'kadroda olacaksın' demesi halinde yıldız oyuncu imzayı ataracak.