Haberler Futbol Dani Alves Meksika Ligi takımlarından PUMAS'a transfer oluyor! Maaşı...

Dani Alves Meksika Ligi takımlarından PUMAS'a transfer oluyor! Maaşı...

Dünyaca ünlü sağ bek Dani Alves, Meksika ekibi PUMAS ile anlaşma aşamasında. ESPN'de yer alan habere göre Dani Alves, transfere 'evet' demek için Tite'den onay bekliyor. İşte sebebi...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 09:48
Dani Alves Meksika Ligi takımlarından PUMAS'a transfer oluyor! Maaşı...

Futbol tarihinin en iyi savunmacıları arasında gösterilen Dani Alves'in yeni durağı belli oluyor.

Son olarak Barcelona'da görev alan Daniel Alves, Meksika temsilcilerinden PUMAS'a transfer olmak üzere.

Aktarılan bilgilere göre Alves'e imza parası olarak 3 milyon dolar verilecek. Bununla beraber, aylık olarak maaş bağlanacak.

TITE'Yİ BEKLİYOR
Öte yandan Daniel Alves'in, PUMAS'a transfer olmak için Brezilya Teknik Direktörü Tite'den onay geçmesi gerekiyor. Tite, Dünya Kupası için 'kadroda olacaksın' demesi halinde yıldız oyuncu imzayı ataracak.

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