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Jack Wilshere Instagram hesabından futbolu bıraktığını açıkladı

Eski Arsenal ve İngiltere Milli Takım oyuncusu Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Yıldız oyuncu Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 15:38
Jack Wilshere Instagram hesabından futbolu bıraktığını açıkladı

Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan 30 yaşındaki Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, Bolton Wanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı.

Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı. Kulüp kariyerinde 292 karşılaşmada görev alan İngiliz yıldız 18 gol kaydetti.

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