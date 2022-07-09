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Hakem devrimi

TFF Yönetim Kurulu; 9 maddeden oluşan yeni kararlar aldı. Yeni nesil teknolojiyle geliştirilecek olan Hakem Atama Sistemi, devrim niteliğinde bir karar olarak dikkat çekti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Hakem devrimi

TFF Yönetim Kurulu, hakem ve gözlemcilerin ulusal ve uluslararası rekabette daha iyi seviyelere ulaşması amacıyla devrim niteliğinde yeni kararlar aldı. Uzun bir süredir gündemdeki hakemlerin yapay zekayla atanması, yeni sezonda hayata geçiriliyor. İşte öne çıkan bazı yeni kararlar:

HAKEM ATAMA SİSTEMİ

İspanya ile Belçika'da kullanılan son teknolojiler de incelendikten sonra, TFF'ye ait mevcut Futbol Yönetim Sistemi (FYS) yazılımı geliştirilerek bu sezonda ilk defa yeni nesil teknolojinin kullanılacağı Hakem Atama Sistemi'ne geçilecektir.

SAHA VE VAR HAKEMİ AYRILIYOR

2022-23 sezonu ile birlikte, saha ve Video Yardımcı Hakem (VAR) kadroları ayrılacaktır. Bu kapsamda VAR kadroları, geçtiğimiz yıllardan bu yana devam eden VAR eğitimleriyle kazanılan IFAB sertifikasına sahip hakemlerden oluşturulacaktır. Süregelen VAR sertifikası programları tamamlanıp, hakemler yeterli tecrübeyi kazanıncaya kadar ve gerek görülmesi halinde, UEFA'ya bağlı ülkelerdeki VAR sertifikasına sahip hakemlerden faydalanılacaktır.

GÖZLEMCİ RAPORU

Gözlemci atamalarında da, Hakemlik ve Gözlemcilik için de yeni nesil teknoloji temeli ile desteklenmiş atama sistemi uygulanacak ve yeniden düzenlenen kriterlerle oluşturulan sayısal gözlemci raporu kullanılacaktır. Stadyumda görevli gözlemci dışında, 2. bir gözlemci ilk defa oluşturulacak. Özel Gözlemci Odası'nda tek başına görev yapacak ve maçlarda ikinci gözlemci raporu düzenlenecektir.

DEVRE ARASI DEĞİŞECEK

Çalışmaları süren yeni hakem ve gözlemci klasman kadrolarının, Dünya Kupası finalleri döneminde verilecek olan Süper Lig'in devre arasında oluşturulması hedeflenmektedir. Bu süreye kadar, mevcut hakem ve gözlemci kadroları ile devam edilmesine karar verilmiştir.

AVRUPA'DA TÜRK HAKEM

UEFA ile koordine olarak, Avrupa'nın önemli ligleriyle hakem değişim programı çalışmaları başlatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Süper Lig'de görev alan UEFA Elit ve 1. Kategori hakemlerimizin çalışma yapılacak Avrupa'nın önemli liglerinde aynı şekilde karşılıklılık esasıyla görev alması kararlaştırılmıştır.

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