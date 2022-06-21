Rusya ve Ukrayna kulüplerine FIFA'dan sözleşme kararı!

FIFA, savaştan etkilenen oyuncular, kulüpler ve antrenörler için flaş bir karara imza attı. Oyuncuların Statüleri ve Transferlerine İlişkin Yönetmelik'te geçici istihdam kurallarında genişlemeye gidildi. Ukrayna kulüpleriyle sözleşmeli yabancı oyuncular, işgalle birlikte ülkeden ayrıldı ve ligin yeniden başlaması durumunda geri dönüp dönmeyecekleri belirsizliğini koruyor.

FIFA'nın yaptığı resmi açıklamada "Ukrayna ve Rusya federasyonlarına bağlı kulüpler, 30 Haziran'a kadar yabancı oyuncular ve antrenörler ile karşılıklı anlaşma sağlayamazsa bu oyuncular ve antrenörler sözleşmelerini 30 Haziran 2023'e kadar askıya alma hakkına sahip olacaklar" ifadelerine yer verildi.