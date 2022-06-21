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Carlos Tevez Rosario Central'in yeni teknik direktörü oldu

Kariyeri boyunca sayısız başarılar yakalayan ve Boca Juniors, Manchester United, West Ham, Manchester City gibi takımlarda forma giyen eski golcü Carlos Tevez, hayatında yeni bir sayfa açtı. Arjantinli eski golcü, teknik direktörlüğe soyundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 16:31
Carlos Tevez Rosario Central'in yeni teknik direktörü oldu

Arjantin milli takımı ve Avrupa'nın efsane golcülerinden Carlos Tevez, teknik direktörlük için ilk adımını attı.

Eski golcü, Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central ile anlaşmaya vardı.

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, "Carlos Tevez, Rosario Central'in yeni teknik direktörü oldu! Kulüp ile 12 aylık sözleşme imzaladı." denildi.

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