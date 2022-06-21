Arjantin milli takımı ve Avrupa'nın efsane golcülerinden Carlos Tevez, teknik direktörlük için ilk adımını attı.

Eski golcü, Arjantin Ligi ekiplerinden Rosario Central ile anlaşmaya vardı.

Arjantin ekibinden yapılan açıklamada, "Carlos Tevez, Rosario Central'in yeni teknik direktörü oldu! Kulüp ile 12 aylık sözleşme imzaladı." denildi.