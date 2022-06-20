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Giggs Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

İki kadına saldırmak suçuyla yargılanan Ryan Giggs, Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı. 48 yaşındaki teknik adam, yaptığı yazılı açıklamada, milli takımın 2022 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarının süren davadan etkilenmesini istemediğini, 2018'de başladığı görevi bıraktığını belirtti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2022 Salı 01:10
Giggs Galler Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti

Ryan Giggs, Galler Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldı

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "Ryan Giggs'in Galler futbolunun çıkarları doğrultusunda aldığı kararı takdir eder, teknik direktör olarak milli takıma hizmet ettiği süre için şükranlarımızı sunarız. Federasyon ve A milli takım, tamamen bu yıl Katar'da yapılacak FIFA Dünya Kupası'na odaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Giggs, 2020'nin kasım ayında, İngiltere'nin Manchester kentinde eski kız arkadaşı Kate Greville'i yaralamak, onun kız kardeşi Emma Greville'e de şiddet uygulamak ve tehditte bulunmakla suçlanıyor.

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü, 3 Kasım 2020'den beri geçici olarak Giggs'in yardımcısı Robert Page üstleniyor.

1990'dan 2014'e kadar oynadığı Manchester United Kulübü'nün efsane isimleri arasındaki Giggs, Galler Milli Takımı formasını da 64 kez giymişti.

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