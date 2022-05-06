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SürREAList dünyayı salladı

Evinde son dakikaya geride giren eflatun-beyazlılar, Rodrygo’nun 2 golüyle maçı uzatmaya taşıdı. Son sözü söyleyen Benzema, Real Madrid’i finale taşıdı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 06:50
SürREAList dünyayı salladı

BU sezon fantastik maçlara sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde, Real Madrid bir kez daha inanılmazı başardı. 4-3 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinin rövanşında Manchester City'yi konuk eden eflatun-beyazlılar, 90. dakikaya geride girdiği maçta tarih yazdı. İspanyol devi, son dakikada sahne alan Rodrygo'nun peş peşe gelen iki golüyle mücadeleyi uzatmaya götürdü. Uzatma dakikalarında ise sezonun Real Madrid adına yıldızı olan Karim Benzema'nın penaltıdan attığı golle 3-1 kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu.

KULÜP tarihinde 17. kez Şampiyonlar Ligi finaline yükselen Real Madrid'in yolu ise oldukça zorlu oldu. Son 16'da Messi, Mbappe ve Neymar'lı Paris-Saint Germain'le eşleşen Madrid ekibi, ilk maçı 1-0 kaybederken ikinci karşılaşmada devreyi geride kapattı. Karim Benzema'nın hattrick yapmasıyla turlayan İspanyol ekibinin çeyrek finaldeki rakibi Chelsea oldu. 3-1 kazandığı ikinci maçın uzatmaya giden rövanşında 3-0 geri düşen Madrid, Rodrygo ve Benzema'yla turladı. Eflatun-beyazlılar, Manchester City'yi de saf dışı bırakarak Liverpool'un rakibi oldu. Dev final 28 Mayıs'ta Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak.

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