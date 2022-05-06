Denizli hesap yaptı

Son 10 maçın 7'sini kazanıp düşme hattının 2 puan üzerine çıkan Denizlispor, Menemenspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesi ince hesaplar yapıyor. Yeşil-siyahlılar, 40 puanlı Kocaelispor'un, 41 puanlı Altınordu'yu konuk edeceği haftada mutlak kazanmak istiyor. Denizlispor, galip gelirse büyük avantajı eline geçirecek. Denizlispor galibiyet durumunda son 2 hafta öncesi düşme hattına en az 4 puanlık fark atıp büyük oranda rahatlayacak.
Son 10 maçın 7'sini kazanıp düşme hattının 2 puan üzerine çıkan Denizlispor, Menemenspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesi ince hesaplar yapıyor. Yeşil-siyahlılar, 40 puanlı Kocaelispor'un, 41 puanlı Altınordu'yu konuk edeceği haftada mutlak kazanmak istiyor. Denizlispor, galip gelirse büyük avantajı eline geçirecek. Denizlispor galibiyet durumunda son 2 hafta öncesi düşme hattına en az 4 puanlık fark atıp büyük oranda rahatlayacak.