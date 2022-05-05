Haberler Futbol Zlatan Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Sadece bir Zlatan var!

Zlatan Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Sadece bir Zlatan var!

Fenerbahçe'de bu sezon etkili bir performans ortaya koyan ve son haftalardaki golleriyle dikkatleri de üzerine çekmeyi başaran Serdar Dursun'a İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic'ten mesaj geldi. Ibrahimovic videolu mesajda "Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak ve desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 16:27 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 16:34
Zlatan Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Sadece bir Zlatan var!

Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Serdar Dursun'a video gönderdi.

Dursun bu videoyu Instagram hesabından paylaştı. Ibrahimovic videoda, "Serdar unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak ve desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun mesajın geçmişe yönelik olduğunu belirten "TBT (throwback thursday) from idol" ifadelerini yazdı. Ibrahimovic, milli futbolcuya videoyu 2020 yılında gönderdi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar Dursun bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.

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