Zlatan Ibrahimovic'ten Serdar Dursun'a: Sadece bir Zlatan var!

Milan'ın yıldız futbolcusu Zlatan Ibrahimovic, Fenerbahçe'nin en golcü oyuncusu Serdar Dursun'a video gönderdi.

Dursun bu videoyu Instagram hesabından paylaştı. Ibrahimovic videoda, "Serdar unutma sadece bir Zlatan var. Gerçek Zlatan'dan kopyasına selamlarımı yolluyorum. Kendine iyi bak ve desteğin için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Serdar Dursun mesajın geçmişe yönelik olduğunu belirten "TBT (throwback thursday) from idol" ifadelerini yazdı. Ibrahimovic, milli futbolcuya videoyu 2020 yılında gönderdi.

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Serdar Dursun bu sezon 33 maçta 11 gol atıp 2 asist yaptı.