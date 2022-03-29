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Portekiz - Kuzey Makedonya: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Portekiz Dünya Kupası'nda!

Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kuzey Makedonya'yı ağırlayan Portekiz, sahadan 2-0 galip ayrılarak adını Dünya Kupası'na yazdırdı. Portekiz'e Katar biletini getiren golleri Bruno Fernandes kaydetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2022 Salı 23:55
Portekiz - Kuzey Makedonya: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET) | Portekiz Dünya Kupası'nda!
Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı konuk etti.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz 2-0 kazanarak 2022 Katar bileti almayı başardı.

Maçın 32. dakikasında Bruno Fernandes'in golüyle öne geçen Portekiz, ilk yarıyı önde tamamladı. Dakikalar 65'i gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıkan Bruno Fernandes, hem kendisinin hem de takımının ikinci golünü atarak Portekiz'i 2022 Dünya Kupası finallerine adını yazdırmayı başardı.

İtalya'yı mağlup ederek büyük sürpriz yapan Kuzey Makedonya, böylelikle Dünya Kupası rüyasını son maçta bitirdi.

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz ise, Milli takımımızı eleyerek çıktığı play-off finalinde zafer ulaşmayı bildi.
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