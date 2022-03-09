Neşter vuruldu!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, tarihi bir operasyona imza attı. MHK, Spor Toto Süper Lig'in 13 tecrübeli hakemini listeden çıkardı. Sezon başından beri kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulunduran Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu tamamlayacak hakemleri güncelledi. Yapılan açıklamaya göre; Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'nın listeden çıkarılması futbol gündeminde sarsarken, Özgür Yankaya sadece VAR hakemi olarak görev alacak. KULÜPLER Birliği Vakfı, hakemlik sisteminin değişmesi gerektiğini vurgulayıp, çağın gereklerine uydurulması talebini sık sık TFF'yle birlikte yaptığı toplantılarda kırmızı çizgisi olarak belirledi. Bu doğrultuda TFF'yle birlikte oluşturduğu 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu'yla dünkü tarihi operasyonun temellerini attı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan tarihi açıklamada şu sözlere yer verildi: "Merkez Hakem Kurulu, göreve geldiğinden bu yana, büyük bir titizlikle yürüttüğü Türk hakemliğinin yeniden yapılanma çalışmalarının 1. etabını tamamlayarak, sezonun geri kalan bölümünde Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapacak kadrolarını belirlemiştir. Yeni kadroların Türk futbolu ve Türk hakemliği için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgilerine sunarız."

KULÜPLER BİRLIĞİ VAKFI AÇIKLAMA YAPMAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun tarihi operasyonu sonrasında gözler Kulüpler Birliği Vakfı'na çevrildi. Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Ahmet Ağaoğlu, "Merkez Hakem Kurulu'nun hakem operasyonuyla ilgili açıklamaya yapmayacağız" ifadelerini kullandı.

HAKEMLİK SİSTEMİ ÇALIŞMA GRUBU İŞBAŞINDA

Merkez Hakem Kurulu sisteminin değiştirilmesi için somut adımlar atılmasını isteyen Kulüpler Birliği Vakfı ve 1. Lig Kulüpler Birliği, bu doğrultuda sezon başında TFF'yle birlikte 'Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu'nu kurdu. Türk Futbol Hakemlik Sistemi Çalışma Grubu, bu zamana kadar TFF Danışmanı, IFAB Teknik Direktörü ve İngiltere Futbol Federasyonu Hakem Kurulu Başkanı David Elleray'le ortaklaşa adımlar attı. Türk hakemliğinin çok daha iyi noktalara gelmesi için yeni sistemle ilgili çalışmalar, hızlı bir şekilde yürütüldü ve tarihi operasyon için düğmeye basıldı.