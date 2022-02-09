Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Senegal'in şampiyon olduğu 2021 Afrika Uluslar Kupası 'nın gol kralı olan Vincent Aboubakar , sergilediği performansla transfer piyasasını hareketlendirdi.

Kamerun basınında yer alan haberlere göre Afrika Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak öne çıkan isim olan Aboubakar, iki Premier Lig ekibini peşine taktı.