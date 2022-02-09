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Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Son dakika transfer haberleri... Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, Afrika Uluslar Kupası'nda sergilediği performansla iki Premier Lig ekibini peşine taktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2022 Çarşamba 11:59
TUĞÇE ERGİNKOÇ
Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Senegal'in şampiyon olduğu 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı olan Vincent Aboubakar, sergilediği performansla transfer piyasasını hareketlendirdi.

Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Kamerun basınında yer alan haberlere göre Afrika Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak öne çıkan isim olan Aboubakar, iki Premier Lig ekibini peşine taktı.

Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Haberde bu takımların West Ham United ile Leicester City olduğu belirtilirken, aktüel olarak Al Nassr'da forma giyen başarılı forvetin gelecek transfer döneminde Avrupa futboluna dönebileceği bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Beşiktaş'ta da önemli gollere imzasını atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda iki farklı dönem forma giymişti.

Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Kara Kartal'da şampiyonluk da yaşayan yıldız isim, tüm kulvarlarda çıktığı toplam 67 müsabakada 35 gol kaydederken 9 da asist yaptı.

Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

30 yaşındaki Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro...

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