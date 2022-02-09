Son dakika transfer haberleri: Vincent Aboubakar iki Premier Lig ekibinin takibinde!

Senegal'in şampiyon olduğu 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı olan Vincent Aboubakar, sergilediği performansla transfer piyasasını hareketlendirdi.
Senegal'in şampiyon olduğu 2021 Afrika Uluslar Kupası'nın gol kralı olan Vincent Aboubakar, sergilediği performansla transfer piyasasını hareketlendirdi.
Kamerun basınında yer alan haberlere göre Afrika Kupası'nda 7 maçta 8 gol ve 1 asist yaparak öne çıkan isim olan Aboubakar, iki Premier Lig ekibini peşine taktı.
Haberde bu takımların West Ham United ile Leicester City olduğu belirtilirken, aktüel olarak Al Nassr'da forma giyen başarılı forvetin gelecek transfer döneminde Avrupa futboluna dönebileceği bildirildi.
Beşiktaş'ta da önemli gollere imzasını atan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takımda iki farklı dönem forma giymişti.
Kara Kartal'da şampiyonluk da yaşayan yıldız isim, tüm kulvarlarda çıktığı toplam 67 müsabakada 35 gol kaydederken 9 da asist yaptı.
30 yaşındaki Aboubakar'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro...