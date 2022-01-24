SPOR HABERİ - Yattara 5 yıl sonra yeşil sahalarda! İşte yeni takımı... | İbrahim Yattara kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor büyük bir bomba patlattı. Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen forvet İbrahim Yattara ile anlaştı. Yönetim, 5 yıl sonra yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki Gineli futbolcuya maç başı 350 lira verecek.

GİNELİ YILDIZ MAÇTAN MAÇA GELECEK

Gökyaş, "Yattara yarın Çivril'e gelecek ve anlaşmaya imza atacağız. İstanbul'da olan Yattara maç günü Çardak havaalanına inecek ve 100 kilometre mesafede ki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağı ile dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Hedefimiz 3. Lig" dedi. Yeşil-beyazlı ekipte maç başı 350 lira alacak olan Yattara'nın geliş-gidiş uçak biletlerinin sponsor Ahmet Kılıç tarafından karşılanacağı ve havaalanından ilçeye kadar özel araçla gelip gideceği belirtildi.



IBRAHIMA YATTARA KİMDİR?

İbrahim Yattara Gine'in Kamsar şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Gineli bir futbolcudur. 1980 doğumlu olan İbrahim Yattara 41 yaşındadır.

Türkiye'ye Belçika kulüplerinden olan Royal Antwerp takımından gelmiştir. Gineli futbolcu önce Trabzonspor'da daha sonra ise Mersin İdman Yurdu forması giymiştir.

İbrahim Yattara 1980 senesinde Gine'de dünyaya gelmiştir. 10 yaşında futbola merak salan İbrahim Yattara ülkesinin en iyi takımlarından olan San Garedi kulübü ile futbol kariyerine başlamıştır. İbrahim Yattara 1990 yılından 1998 yılına kadar tam 8 sene bu takımın altyapısında forma giymiştir. 8 senelik bir altyapı kariyerinden sonra 18 yaşında profesyonel futbol hayatına başlamıştır.

Gine'nin en iyi kulüplerinden olan San Garedi 1998 yılında İbrahim Yattara'ya sözleşme teklif etmiş ve böylece İbrahim Yattara'nın profesyonel futbol hayatı başlamıştır. 1998 yılından 2000 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 16 maçta 12 gol atarak iyi bir istatistik yakalamıştır. Daha sonra 2000 yılında Gine'nin en iyi takımlarından olan Atletico De Coleah takımı oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almak için kulübü ve oyuncu ile anlaşmıştır. Burada yaklaşık olarak 1 sezon forma giydikten sonra 32 maçta 16 gol atarak verimli bir sezon geçirmiştir.

Belçika ekiplerinden olan Royal Antwerp İbrahim Yattara'yı 2001 yılında keşfederek oyuncuyu satın almak için girişimlerde bulunmuştur. 2001 yılında Royal Antwerp kulübü oyuncu ve kulübüne resmi teklifte bulunmuş ve böylece oyuncunun futbol kariyerinde ilk Avrupa macerası başlamıştır. Belçika ekibinde 2 sene futbol hayatına devam etmiş olan İbrahim Yattara 68 maçta sağ açık mevkisinde 10 gol kaydetmiştir. 2003 yılında ise Trabzonspor oyuncuyu satın almak için kulübü ile anlaşmıştır.

İbrahim Yattara'nın böylelikle ilk süper lig kariyeri macerası 2003 yılında başlamıştır. 2003 yılında Trabzonspor'a transfer olan İbrahim Yattara Trabzonspor tarihinde en fazla forma giymiş olan yabancı futbolculardan birisi olmuştur. Tam 187 maça çıkmış olan İbrahim Yattara 39 gol kaydetmiş ve Trabzonspor'un efsanevi futbolcuları arasına girmeyi başarmıştır. Trabzonspor'da tam 8 sene futbol oynamıştır. Süper liginde en istikrarlı ve en değerli futbolcularından biri olmuştur.

Trabzonspor forması ile 2011 yılında ayrılan İbrahim Yattara'nın yolu bu sefer Arap ülkelerinden olan Suudi Arabistan olmuştur. Al Shabab takımı ile anlaşmış ve burada sadece 1 sezon forma giymiştir. 14 maçta 4 gol atmıştır. 2012 yılında futbolcuya e kulübüne teklif yapan Mersin İdman Yurdu İbrahim Yattara'yı satın almıştır. Mersin İdman Yurdu'da sadece 1 sezon oynayabilen ve bu 1 sezonda ise 4 maça çıkan İbrahim Yattara bekleneni verememiştir. 2013 yılında Belçika kulüplerinden olan La Louviere kulübü ile anlaşarak kariyerini bu kulüpte noktalamıştır. Belçika ekibi ile 19 maça çıkan İbrahim Yattara 4 gol atmıştır. 2015 yılında futboldan emekli olmuştur.

İbrahim Yattara kariyeri boyunca 340 maça çıkmış ve bu maçlarda 85 gol atmıştır.

MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

İbrahim Yattara milli takım formasını ilk kez 2002 yılında giymiştir. 2002 yılında Gine milli takımına çağrılan oyuncu 2012 yılına kadar tam 10 sene Gine milli takım forması giymiştir. 37 maça çıkmış ve 2 gol kaydetmiştir.