Haberler Futbol Yusuf Yazıcı'lı Lille penaltılarda yıkıldı | Lens - Lille: 2-2 (Penaltılar: 4-3)  (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yusuf Yazıcı'lı Lille penaltılarda yıkıldı | Lens - Lille: 2-2 (Penaltılar: 4-3)  (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası son 32 tur maçında Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens ile karşı karşıya geldi. Stade Bollaert-Delelis'de oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Doğrudan penaltı atışlarına gidilen karşılaşmada Lille rakibine 4-3 mağlup oldu ve Fransa Kupası'na veda etti. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, zorlu karşılaşmada 2 kez direğe takıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 01:14 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2022 Çarşamba 01:22
Yusuf Yazıcı'lı Lille penaltılarda yıkıldı | Lens - Lille: 2-2 (Penaltılar: 4-3)  (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Kupası'nda heyecan son 32 turu karşılaşmaları ile devam ediyor.

Milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, deplasmanda Lens'e konuk oldu.

Stade Bollaert-Delelis'de oynanan zorlu mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Lille'in gollerini Amadou Onana (2) kaydetti. Lens'in golleri ise Seko Fofana'dan geldi.

Penaltı atışlarında Lille 4-3 mağlup oldu ve Fransa Kupasına'da son 32 turda veda etti.

90 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, 2 kez direği geçemedi. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik ise kadroda yer almadı.

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