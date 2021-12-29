Fenerbahçe Afyonspor - ŞİFRESİZ CANLI MAÇ İZLE 💥 | Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe - Afyonspor maçı saat kaçta?

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Fenerbahçe, sahasında Afyonspor'u konuk edecek. Maç ile ilgii tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Afjet Afyonspor maçı 29 Aralık Çarşamba günü saat 21:00'te A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: BERKE, NAZIM, TİSSERAND, SZALAİ, NOVAK, CRESPO, MERT HAKAN, BURAK, İRFAN CAN, PELKAS, SERDAR

AFYONSPOR: ANIL, ALPER, EMRE, NAZMİ, ERDİNÇ, DOĞAN, DOĞUKAN, ERHAN, FATİH, CELAL, CİHAN

FENERBAHÇE - AFYONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe ile Afjet Afyonspor arasında oynanacak ZTK 5. tur maçında Turgut Doman düdük çalacak. Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey, Doman'ın yardımcıları olarak görev alacaklar. Alper Çetin ise maçın dördüncü hakemi olacak.

FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK!

Fenerbahçe'de bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Mergim Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ile Serdar Aziz de takımdaki yerlerini alamayacak.

KUPADA SON ŞAMPİYONLUK 2013'TE

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nı 2013'ten bu yana müzesine götüremiyor. Kupada son şampiyonluğunu 2012-2013 sezonunda Trabzonspor'u 1-0 yenerek elde eden sarı-lacivertli ekip, daha sonra 2 kez final oynamasına rağmen ikincilikle yetindi. Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 olmak üzere toplam 6 kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

FENERBAHÇE - AFYONSPOR BİLET FİYATLARI NE KADAR?

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ- 70,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK- 90,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK- 110,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK- 130,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK- 150,00 TL

MARATON ÜST E BLOK- 180,00 TL

MARATON ALT A-I BLOK- 200,00 TL

MARATON ALT B-H BLOK- 240,00 TL

MARATON ALT C-G BLOK- 280,00 TL

MARATON ALT D-F BLOK- 330,00 TL

MARATON ALT E BLOK - 400,00 TL