Benzema hapis cezası alabilir! Valbuena...

İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü futbolcusu Karim Benzema'nın başı yine dertte... Golcü oyuncu, Fransa Milli Takımı'ndan arkadaşı Mathieu Valbuena'ya seks videosuyla şantaj yapma girişimi gerekçesiyle yeniden yargılanacak.
Daha önce Versailles Savcılığı, Benzema dahil 5 kişinin (Axel Angot, Mustapha Zouaoui, Younes Houass, ve Karim Zenati) söz konusu davayla ilgili Versailles Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğini açıklamıştı.
Fransızlar'ın ünlü spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre; Karim Benzema ve beraberindeki 4 kişi 20 Ekim Çarşamba günü Versailles Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.