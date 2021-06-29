Aktüel haberler (29.06.21)

İsveç'in efsane oyuncusu Zlatan İbrahimovic, kendi adı ve hikayesini anlatan "I Am Zlatan (Ben Zlatan)" filmini duyurdu. 10 Eylül'de gösterime girecek filmde 39 yaşındaki yıldızın hayatı anlatılıyor. İbra, daha önce yine kendi adını taşıyan kitap çıkartmıştı.



17 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Hollanda'ya 15-10 kaybeden ay-yıldızlı ekip, Polonya'yı 26-7, İsviçre'yi 13-5, Çekya'yı 10-8 mağlup ederek gruptan çıkmayı başardı ve şampiyona vizesini aldı.