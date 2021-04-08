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Son dakika spor haberleri: Tasarı reddedildi! Stadı'na 'nin adı verilmeyecek

'daki dünyaca ünlü Stadı'na 80 yaşındaki futbol efsanesi 'nin adının verilmesine yönelik tasarı reddedildi. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, kariyerinin 1000. golünü 'nda atmıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2021 Perşembe 22:07
Son dakika spor haberleri: Tasarı reddedildi! Maracana Stadı'na Pele'nin adı verilmeyecek

basınında yer alan haberlere göre, Valisi , stadın isminin "Kral " olarak değiştirilmesine onay vermedi.

Yasama Meclisi'nin geçen ay aldığı isim değişikliği kararı, Pele'nin 'da yaşamaması ve ömrünün çoğunu 'da geçirmesi nedeniyle tepki çekmişti.

1940'lı yıllarda stadın inşası için kampanya yürüten Brezilyalı gazeteci 'nun ailesi de stadın resmi adı olan " - "nun değiştirilmesine karşı çıkmıştı.

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